«Ак Барс» и Артем Галимов продлили контракт на год: «Наш валет из колоды не выпал!»

«Ак Барс» и форвард Артем Галимов продлили контракт на год.

«Наш валет из колоды не выпал! Артем Галимов остается в «Ак Барсе »! Новый контракт с 25-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне Артем Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке (59 очков) и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»).

Ждем новых достижений в следующем сезоне!» – говорится в сообщении казанского клуба.

Фото: телеграм-канал «Ак Барса».

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