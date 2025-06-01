«Ак Барс» и Артем Галимов продлили контракт на год: «Наш валет из колоды не выпал!»
«Ак Барс» и форвард Артем Галимов продлили контракт на год.
«Наш валет из колоды не выпал! Артем Галимов остается в «Ак Барсе»! Новый контракт с 25-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.
В прошлом сезоне Артем Галимов стал лучшим бомбардиром команды в регулярке (59 очков) и лидером КХЛ по показателю полезности («+31»).
Ждем новых достижений в следующем сезоне!» – говорится в сообщении казанского клуба.
Фото: телеграм-канал «Ак Барса».
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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