Агент Галимова: «Чаша весов перевешивает в сторону того, чтобы Артем остался в России. У «Анахайма» большая заинтересованность, но решение принимает игрок»
Агент Артема Галимова высказался о будущем нападающего.
Срок контракта игрока с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом».
– Пока чаша весов перевешивает в сторону того, чтобы Артем остался в России. Но окончательное решение пока не принято.
– У «Анахайма» нет заинтересованности?
– У них все еще большая заинтересованность, но принимает решение игрок, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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