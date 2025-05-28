Агент Галимова: «Чаша весов перевешивает в сторону того, чтобы Артем остался в России. У «Анахайма» большая заинтересованность, но решение принимает игрок»

Агент Артема Галимова высказался о будущем нападающего.

Срок контракта игрока с «Ак Барсом » рассчитан до 31 мая. В НХЛ Галимов был задрафтован «Анахаймом ».

– Пока чаша весов перевешивает в сторону того, чтобы Артем остался в России. Но окончательное решение пока не принято.

– У «Анахайма» нет заинтересованности?

– У них все еще большая заинтересованность, но принимает решение игрок, – сказал агент Александр Черных .