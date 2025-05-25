Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ. Среди действующих игроков больше только у Овечкина, Кросби и Малкина
Брэд Маршанд забросил 60 шайб в плей-офф НХЛ.
Форвард «Флориды» отличился в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Каролиной» (6:2, 3-0).
На счету 37-летнего канадца 13 (4+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+12».
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли – 151 (60+91) балл в 172 играх за «Бостон» и «Пантерс».
Маршанд вышел на чистое 4-е место по голам в плей-офф НХЛ среди действующих игроков, обогнав Кори Перри («Эдмонтон», 59).
Больше только у Александра Овечкина («Вашингтон», 77), Сидни Кросби («Питтсбург», 71) и Евгения Малкина («Питтсбург», 67).
Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (122).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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