Бенн о будущем после 16 сезонов в «Далласе»: «Не вижу себя в каком-то другом месте. Это все, что я знаю. Надеюсь, ситуация прояснится»
Джейми Бенн не хочет уходить из «Далласа».
Капитан «Старс» выступает за команду с 2009 года. Он провел в ее составе все 16 своих сезонов в НХЛ.
У 35-летнего форварда истекает срок действия 8-летнего контракта с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. Игрок может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
«Это будет интересно. Честно говоря, жду с нетерпением. Я не вижу себя в каком-то другом месте. Это все, что я знаю.
Надеюсь, ситуация прояснится, и тогда мне не придется отвечать на эти вопросы», – сказал Бенн.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
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