Бенн о 3 подряд поражениях «Далласа» в финале конференции: «Неприятные ощущения. Трижды мы были близки к финалу Кубка Стэнли – и не попали туда»
Джейми Бенн высказался о 3 подряд поражениях «Далласа» в финале конференции.
«Старс» вновь не сумели выйти в финал Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтону» (1-4, 3:6 в пятом матче). В 2023-м году техасцы проиграли на этой стадии «Вегасу» (2-4), в 2024-м – тем же «Ойлерс» (2-4).
«Неприятные ощущения. Трижды подряд мы были близки к финалу Кубка Стэнли – и не попали туда.
Тут уже неважно, с кем ты играешь. Это просто неприятно», – сказал капитан «Далласа».
У 35-летнего форварда истекает срок действия 8-летнего контракта с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. Канадец, отыгравший все свои 16 сезонов в НХЛ за «Старс», может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.
Что теперь будет с Ротенбергом?6984 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости