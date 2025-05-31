Бенн о 3 подряд поражениях «Далласа» в финале конференции: «Неприятные ощущения. Трижды мы были близки к финалу Кубка Стэнли – и не попали туда»

Джейми Бенн высказался о 3 подряд поражениях «Далласа» в финале конференции.

«Старс» вновь не сумели выйти в финал Кубка Стэнли, уступив «Эдмонтону» (1-4, 3:6 в пятом матче). В 2023-м году техасцы проиграли на этой стадии «Вегасу» (2-4), в 2024-м – тем же «Ойлерс» (2-4).

«Неприятные ощущения. Трижды подряд мы были близки к финалу Кубка Стэнли – и не попали туда.

Тут уже неважно, с кем ты играешь. Это просто неприятно», – сказал капитан «Далласа ».

У 35-летнего форварда истекает срок действия 8-летнего контракта с кэпхитом 9,5 миллиона долларов. Канадец, отыгравший все свои 16 сезонов в НХЛ за «Старс», может стать неограниченно свободным агентом 1 июля.