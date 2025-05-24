Бенн о 2-минутном штрафе Нерса за удар по ноге Хинтца: «Нам это не понравилось. Я бы хотел увидеть, что было бы, если бы это был Макдэвид»

Джейми Бенн высказался о решении судей в моменте с травмой Роопе Хинтца.

Форвард «Далласа » покинул площадку в третьем периоде финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном » (0:3, 1-1). Это произошло после того, как защитник канадского клуба Дарнелл Нерс ударил его клюшкой по ноге у своих ворот.

Хинтц упал на лед, и в итоге смог покинуть площадку только с помощью партнеров. Он не опирался на левую ногу. Судьи дали Нерсу 2 минуты штрафа за подсечку, отказавшись от назначения 5-минутного штрафа.

«Нам это не понравилось.

Если бы это был Макдэвид, уходящий по туннелю, я бы хотел увидеть, что было бы», – сказал капитан «Старс» Джейми Бенн .

Дебур о травме Хинтца: «Неужели кто-то думает, что если бы Макдэвида вот так увели со льда, то судьи не дали бы 5-минутный штраф?»