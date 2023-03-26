Фисенко может вернуться в «Ак Барс» в межсезонье (Артур Хайруллин)
Михаил Фисенко может вернуться в «Ак Барс».
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«По моей информации, нападающий Михаил Фисенко может вернуться в «Ак Барс» в предстоящее межсезонье», – написал Хайруллин.
Срок соглашения игрока с «Ладой» рассчитан до 31 мая. Он уже выступал за «Ак Барс» с 2019 по 2021 год.
В сезоне-2024/25 нападающий провел 59 матчей и набрал 15 (7+8) баллов.
Фисенко стал вице-президентом Федерации хоккея Чечни. В ГГНТУ сообщили, что форвард «Лады» впечатлен развитием спорта в республике при Кадырове и сравнил перспективы местного хоккея с единоборствами
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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