Михаил Фисенко может вернуться в «Ак Барс».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«По моей информации, нападающий Михаил Фисенко может вернуться в «Ак Барс » в предстоящее межсезонье», – написал Хайруллин.

Срок соглашения игрока с «Ладой» рассчитан до 31 мая. Он уже выступал за «Ак Барс» с 2019 по 2021 год.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 59 матчей и набрал 15 (7+8) баллов.

Фисенко стал вице-президентом Федерации хоккея Чечни. В ГГНТУ сообщили, что форвард «Лады» впечатлен развитием спорта в республике при Кадырове и сравнил перспективы местного хоккея с единоборствами