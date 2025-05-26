Неколенко перейдет в «Сибирь». Форвард набрал 30 очков в 68 матчах за «Ладу» в прошлом сезоне («СЭ»)

Архип Неколенко продолжит карьеру в «Сибири».

29-летний нападающий подпишет соглашение на два года с новосибирским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне форвард представлял «Ладу».

Неколенко набрал 30 (10+20) очков при полезности «минус 8» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 11:59.