Неколенко перейдет в «Сибирь». Форвард набрал 30 очков в 68 матчах за «Ладу» в прошлом сезоне («СЭ»)
Архип Неколенко продолжит карьеру в «Сибири».
29-летний нападающий подпишет соглашение на два года с новосибирским клубом, сообщает «Спорт-Экспресс».
В прошедшем сезоне форвард представлял «Ладу».
Неколенко набрал 30 (10+20) очков при полезности «минус 8» в 68 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 11:59.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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