Бардаков о Ротенберге: «Если бы не он, я бы не вырос как хоккеист, не было бы возможности поехать в «Колорадо». Он вселяет в людей уверенность»

Захар Бардаков рассказал, чему научился у Романа Ротенберга в СКА.

24-летний нападающий, выступавший за петербуржцев в прошедшем сезоне, подписал соглашение с «Колорадо » на один год.

– Скажите честно – Роман Ротенберг сильный тренер? Что он вам дал?

– Знаете, Ротенберг из тех людей, кто вселил в меня уверенность. Если бы не он, я бы не смог вырасти как хоккеист. И у меня не было бы сейчас возможности поехать в «Колорадо».

Роман Борисович сделал так, что я поверил в свои силы. Например, в прошлом сезоне у меня было много удалений. Но Ротенберг все равно мне давал играть, доверял место в составе.

Я думаю, это его главное качество. Он вселяет в людей уверенность, – сказал нападающий «Эвеланш» Захар Бардаков .