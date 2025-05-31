Бардаков о Ротенберге: «Если бы не он, я бы не вырос как хоккеист, не было бы возможности поехать в «Колорадо». Он вселяет в людей уверенность»
Захар Бардаков рассказал, чему научился у Романа Ротенберга в СКА.
24-летний нападающий, выступавший за петербуржцев в прошедшем сезоне, подписал соглашение с «Колорадо» на один год.
– Скажите честно – Роман Ротенберг сильный тренер? Что он вам дал?
– Знаете, Ротенберг из тех людей, кто вселил в меня уверенность. Если бы не он, я бы не смог вырасти как хоккеист. И у меня не было бы сейчас возможности поехать в «Колорадо».
Роман Борисович сделал так, что я поверил в свои силы. Например, в прошлом сезоне у меня было много удалений. Но Ротенберг все равно мне давал играть, доверял место в составе.
Я думаю, это его главное качество. Он вселяет в людей уверенность, – сказал нападающий «Эвеланш» Захар Бардаков.
Что теперь будет с Ротенбергом?7156 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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