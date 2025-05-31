Черкас о Никитине в ЦСКА: «Вызывает удивление, он не очень хорошо уходил, казалось. У армейцев произошли изменения в руководстве, отношении к тренеру, может»

Сергей Черкас высказался о возможном возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

Ранее сообщалось , что 52-летний специалист может стать главным тренером армейского клуба. Никитин уже возглавлял ЦСКА и выиграл с клубом Кубок Гагарина-2019.

В прошедшем сезоне «Локомотив » под руководством Никитина стал чемпионом.

«Для меня немного удивительно. Потому что мне показалось, что Никитин не очень хорошо уходил из ЦСКА. В «Локомотиве» сейчас добился потрясающего результата, выстроил команду, отработал на 100% и доказал, что он сейчас один из ведущих тренеров КХЛ .

И его возвращение в ЦСКА вызывает удивление. Может быть, в армейском клубе произошли какие-то изменения, которые позволяют Никитину вернуться, изменения в отношении к тренеру, возможно, в руководстве.

Потому что если бы все оставалось, как было, мне кажется, Никитин бы не пошел снова в ЦСКА», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.