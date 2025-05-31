Хассан Саид вернется в «Спартак» из ЦСКА. Он был тренером по физической подготовке красно-белых с 2017-го по 2021 год (Metaratings)

Хассан Саид войдет в тренерский штаб «Спартака».

Последние 4 сезона специалист провел в ЦСКА . После вылета армейцев в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» руководство московского клуба уволило главного тренера команды Илью Воробьева.

Как сообщает Metaratings, Хассан Саид продолжит карьеру в «Спартаке ». Ранее 39-летний специалист входил в штаб красно-белых с 2017 по 2021 год.