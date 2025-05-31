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Губерниев о Ротенберге: «Прекрасный ньюсмейкер и неплохой тренер – выстроил работающую систему. СКА должен добиваться с ним большего и сделает это»

Дмитрий Губерниев считает, что Роман Ротенберг выстроил в СКА работающую систему.

В прошедшем сезоне армейцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

В Кубке Гагарина-2024 СКА под руководством Ротенберга проиграл «Автомобилисту» во втором раунде (1-4). В плей-офф сезона-2022/23 клуб из Санкт-Петербурга оказался слабее ЦСКА в финале конференции (2-4).

В мае 2025 года «Россия 25», которую возглавляет тренер СКА, проиграла 3 матча из 4 в серии со сборной Беларуси.

– Майский тур сборной – это какая-то компенсация международных турниров?

– Конечно, компенсация. Ротенберг – молодец. Он очень старается, и мы видим колоссальные усилия по поводу сохранения института сборных. Я вижу ту энергию, с которой Роман Борисович делает эту команду, и мне все это нравится.

Безусловно, самое главное – сохранить институт сборных и чтобы было больше хоккея, и нам это удалось.

– На ваш взгляд, чего не хватило СКА в этом сезоне?

– Я верю в тренерский штаб СКА. Роман Ротенберг – неплохой тренер и выстроил систему, которая действительно работает. Но понятно, что конкуренция высокая.

Я считаю, что эта команда с этим тренером должна добиваться большего. И думаю, что она это сделает.

– Неслучайно Ротенберга обсуждают так, как ни одного тренера в КХЛ не обсуждают?

– Это хорошая, медийная история. Роман Борисович – молодец, прекрасный ньюсмейкер и еще тренер весьма неплохой, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

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Что теперь будет с Ротенбергом?7133 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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