Монсон об Овечкине: «Собирается вернуться через год – из любви к игре и чтобы выступить перед соотечественниками. Александр будет в московской команде»

Джефф Монсон считает, что Александр Овечкин вернется в Россию через год.

Действующее соглашение российского нападающего с «Вашингтоном » рассчитано до 30 июня 2026 года.

«Я думаю, что Александр Овечкин уже добился всего, чего, вероятно, мог добиться. Он выиграл Кубок Стэнли. Он является абсолютным лидером по количеству голов в НХЛ – самой престижной профессиональной лиге в мире.

Он один из величайших игроков всех времен, и в этом году он забьет свой 900-й гол. Так что да, думаю, он собирается вернуться в Россию через год.

И было бы здорово увидеть, как он играет в КХЛ. Если он сделает это, то из любви к игре и для того, чтобы выступить перед своими соотечественниками в России.

И если он приедет, я обязательно буду смотреть каждую игру, когда он приедет в Уфу, когда его команда – я уверен, он будет в составе московской команды, – приедет в Уфу.

Я обязательно буду приходить на каждую игру, потому что это будет большое событие», – заявил боец ММА Джефф Монсон .

Жена Овечкина о его рекордном 895-м голе: «Хотелось, чтобы он скорее забил эту шайбу, чтобы камень с души у него упал. Было сложно, каждый день вопросы: «Когда, когда побьешь рекорд?»