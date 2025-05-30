Дэйли о мероприятиях в честь последнего сезона Овечкина в НХЛ: «Слишком рано об этом говорить. У нас еще много времени, чтобы решить эти вопросы и все запланировать»

Билл Дэйли высказался касательно последнего сезона Александра Овечкина в НХЛ.

Заместитель комиссионера отметил, что у НХЛ еще много времени, чтобы подготовить праздничные мероприятия в честь россиянина и его потенциально последнего сезона, а также решить вопрос о возможном выводе из обращения игрового номера форварда.

Контракт российского хоккеиста и «Вашингтона » рассчитан до завершения следующего сезона. Ранее жена Овечкина заявила о последнем сезоне Александра в «Кэпиталс»: «Уже после полетим жить обратно в Москву, к себе на родину».

«Слишком рано об этом говорить. У нас еще много времени, чтобы решить эти вопросы и все запланировать», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.