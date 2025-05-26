Совет директоров СКА проведет заседание 30 мая. Ни одна из команд системы не выиграла трофей в этом сезоне
Совет директоров СКА проведет заседание 30 мая.
Об этом сообщил его председатель Александр Медведев. В минувшем сезоне ни одна команда из системы СКА не смогла завоевать трофей.
В Фонбет чемпионате КХЛ армейцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, уступив «Динамо» 2-4 в серии.
В Olimpbet ВХЛ «СКА-Нева» выбыла в 1/4 финала плей-офф (1-4 с «Химиком»).
В Olimpbet МХЛ «СКА-Юниор» не вышел в плей-офф, а «СКА-1946» проиграл МХК «Спартак» в финале Кубка Харламова (3-4).
Ротенберг выложил таблицу с трофеями команд из системы СКА после его назначения вице-президентом клуба: «Работаем дальше, все только начинается»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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