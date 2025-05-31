Черкас об отставке совета директоров СКА: «Мы не знаем внутренности клуба – может, нестыковка с руководством и мешала. Нынешний результат не устраивает никого»

Сергей Черкас считает, что у отставки совета директоров СКА есть причины.

Вчера армейцы объявили об увольнении совета директоров в полном составе. Роман Ротенберг остался главным тренером СКА, но результаты его работы в прошедшем сезоне признали неудовлетворительными.

«Мы не знаем внутренности СКА , грубо говоря. Может, какая-то нестыковка с руководством и мешала добиваться результата. Но об этом мы можем только порассуждать.

Однако, раз подобные вещи происходят, значит, есть причины, просто мы об этом не знаем.

Конечно, нынешний результат СКА не устраивает никого», – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас .

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