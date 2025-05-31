«Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля. Это будет вторая подобная игра за 2 года
«Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года.
Состав участников и место проведения пока не разглашается.
Впервые подобная игра состоялась в прошлом году на «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 8:8.
В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу. Хоккеисты соревновались в точности и силе бросков: первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй – представители НХЛ.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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