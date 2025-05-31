«Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля. Это будет вторая подобная игра за 2 года

«Матч года» между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля 2025 года.

Состав участников и место проведения пока не разглашается.

Впервые подобная игра состоялась в прошлом году на «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 8:8.

В рамках мероприятия также прошло мастер‑шоу. Хоккеисты соревновались в точности и силе бросков: первый конкурс выиграли игроки КХЛ, второй – представители НХЛ.

Звезды КХЛ и НХЛ сыграли вничью – 8:8. Овечкин, Малкин, Панарин забили