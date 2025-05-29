В календаре КХЛ нет паузы на время проведения Олимпиады‑2026, сообщил Морозов: «На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует. В случае изменений будем разговаривать с ФХР»

В календаре КХЛ не предусмотрена пауза на время проведения Олимпиады-2026.

Сегодня в Барвихе прошло ежегодное совещание с участием руководства КХЛ, генеральных менеджеров и представителей клубов.

– Будет ли пауза на Олимпиаду в календаре КХЛ?

– На данный момент у нас есть информация, что сборная не участвует, поэтому никакой паузы мы не делаем, не останавливаем чемпионат. В случае изменений будем разговаривать с ФХР , дискутировать, как будет формироваться сборная России – из игроков КХЛ или игроков НХЛ . На данный момент вот так.

Что касается легионеров, которые могут быть вызваны. Вы знаете, были заявления от разных стран, что игроков КХЛ не собираются звать в национальные команды, поэтому сложно ответить на данный вопрос. Клубы будут информировать нас оперативно, если кого‑то позовут, будем решать этот вопрос, – сообщил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов.

КХЛ утвердила структуру сезона-2025/26 – регулярка пройдет до 20 марта, плей-офф – до 23 мая. Дедлайн перенесен с 27 декабря на 25 января

Морозов о сезоне-2025/26: «Будет пауза на турнир сборных. Команда легионеров КХЛ примет участие, будем готовиться к этому заранее»