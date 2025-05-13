Вячеслав Фетисов высказался о возвращении Александра Овечкина в КХЛ.

Сегодня появилась информация , что следующий сезон станет последним в НХЛ для капитана «Вашингтона ». Клуб опроверг эти сведения.

– СМИ сообщают, что следующий сезон будет последним в НХЛ для Овечкина. Александр возвращается в Россию?

– Александр сам должен принять решение, когда он будет возвращаться, поэтому вопрос больше к нему. Он провел фантастическую карьеру в Национальной хоккейной лиге. Здесь ему будет непросто, но с точки зрения популяризации хоккея будет круто.

– Как думаете, завершает карьеру или еще поиграет в «Динамо»?

– Он должен принять решение. Здесь не просто игра, здесь хоккей, другие игроки, поэтому он должен понимать, насколько большие ожидания будут от него. Но с точки зрения популяризации хоккея, это будет бомба. Мы должны принять любое решение, – сказал депутат Государственной думы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .