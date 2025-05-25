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  • Илья Сафонов: «В Турции поймал акулу весом около 200 кг. Если из пресноводных, то дома лежит судак, масса – 9,55 кг. Такие трофеи нечасто вытаскиваешь, поэтому забальзамировал»
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Илья Сафонов: «В Турции поймал акулу весом около 200 кг. Если из пресноводных, то дома лежит судак, масса – 9,55 кг. Такие трофеи нечасто вытаскиваешь, поэтому забальзамировал»

Илья Сафонов рассказал о своей любви к ловле рыбы.

– Вы известны как большой любитель рыбалки. Как часто рыбачите по ходу сезона и вне сезона?

– По ходу сезона не так часто: один раз ездил осенью, один раз – зимой. В сезоне не так много свободного времени, а если оно есть, то проводишь его с семьей. Летом ездишь на рыбалку намного чаще. Смотрю, как рыбачат другие люди.

Не знаю, получится или нет, может, в этом году доеду до Якутии и порыбачу там. Где бы я ни бывал, везде мне интересно порыбачить. Даже когда лечу на море, то рыбачу там, если лечу в Москву, то рыбачу там.

– То есть если летите в Арабские Эмираты, то берете с собой удочку?

– Нет, беру в аренду уже на новом месте. Вообще, везде разный стиль рыбалки. Отъедешь от Казани километров на 200 – увидишь, что деревенские мужики рыбачат совсем по-другому. Бывает и такое, что закинешь удочку возле Казани – ни разу не клюнет. А у других в этом же месте много рыбы. Везде свои нюансы.

– Где вы поймали самую большую рыбу?

– В Турции я поймал акулу, вес которой был около 200 килограммов. Если из пресноводных, то у меня дома лежит забальзамированный судак. К сожалению, не смог его отпустить, потому что резко вытащил его с большой глубины – и с него вышел пузырь. Подумал, что такие трофеи нечасто вытаскиваешь, поэтому забальзамировал.

Вот жду, когда появится свой кабинет или что-то в этом духе, куда можно было бы его повесить. Кстати, масса судака – 9 килограммов 550 граммов, – сказал нападающий «Ак Барса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Бизнес Online»
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