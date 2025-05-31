«Нефтехимик» подпишет Данилу Квартальнова, Сушко из «Сибири» и Фаттахова из ВХЛ («Бизнес Online»)

«Нефтехимик» подпишет контракты с Данилой Квартальновым и Максимом Сушко.

По информации «Бизнес Online», команду также пополнит форвард Вадим Фаттахов .

21-летний игрок выступал за «Буран » из Olimpbet ВХЛ. Он набрал 41 (23+18) очко за 63 игры с учетом плей-офф.

Квартальнов выступал в Olimpbet ВХЛ в прошлом сезоне. На счету 27-летнего нападающего 28 (11+17) очков за 70 игр в составе «Юнисона» и «Динамо» СПб с учетом плей-офф.

Максим Сушко три последних сезона провел в «Сибири ». В минувшем регулярном чемпионате он набрал 3 (1+2) очка за 36 матчей, а также сыграл в шести встречах в Кубке Гагарина.

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