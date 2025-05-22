«Нефтехимик» возглавит экс-тренер «Спартака» Гришин. Помощники Пепеляев и Кривоножкин перейдут с ним из «Динамо» СПб («СЭ»)
«Нефтехимик» возглавит Игорь Гришин.
По информации «Спорт-Экспресса», нижнекамцы объявят о назначении в начале июня. На уровне КХЛ специалист работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.
В этом сезоне Гришин тренировал «Динамо» из Санкт-Петербурга, с которым занял второе место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ. В плей-офф команда проиграла полуфинальную серию клубу «Торпедо-Горький» (3-4).
Вместе с Гришиным из «Динамо» в «Нефтехимик» перейдут его ассистенты Алексей Пепеляев и Максим Кривоножкин.
Тренер по вратарям Алексей Митрошин и тренер по физподготовке Александр Ураков продолжат работу в «Нефтехимике».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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