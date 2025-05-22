«Нефтехимик» возглавит экс-тренер «Спартака» Гришин. Помощники Пепеляев и Кривоножкин перейдут с ним из «Динамо» СПб («СЭ»)

«Нефтехимик» возглавит Игорь Гришин.

По информации «Спорт-Экспресса», нижнекамцы объявят о назначении в начале июня. На уровне КХЛ специалист работал в «Спартаке» в сезоне-2022/23.

В этом сезоне Гришин тренировал «Динамо » из Санкт-Петербурга, с которым занял второе место в регулярном чемпионате Olimpbet ВХЛ. В плей-офф команда проиграла полуфинальную серию клубу «Торпедо-Горький» (3-4).

Вместе с Гришиным из «Динамо» в «Нефтехимик» перейдут его ассистенты Алексей Пепеляев и Максим Кривоножкин .

Тренер по вратарям Алексей Митрошин и тренер по физподготовке Александр Ураков продолжат работу в «Нефтехимике ».