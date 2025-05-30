Сериков о словах Ротенберга про отношение к молодым в Америке: «Не согласен. Один тафгай меня мог на машине отвезти. Демидова и Грицюка не спустят в АХЛ, если фигней не будут заниматься»

Артем Сериков прокомментировал высказывание Романа Ротенберга.

В сезоне-2021/22 хоккеист провел 42 матчах за «Чикаго Вулвс» в АХЛ.

– Роман Ротенберг, комментируя отъезд молодых игроков СКА, сказал: «Ждем их обратно, поскольку так, как к ним относятся в России, в Америке относится не будут». Согласны с ним?

– В какой-то степени – да. Зависит от уровня игрока.

К Демидову, например, будут хорошо относиться, потому что его драфтовали в первом раунде. В НХЛ все доверие идет к тем, кого брали в первом раунде.

Таким ребятам даже берут жилье и машины. Уже от второго и третьего раундов такого отношения нет. Не согласен с Романом Борисовичем по своему опыту.

Потому что ко мне лично относились очень хорошо, хотя был односторонний контракт с АХЛ. Для меня все делали, везде помогали.

Один тафгай меня мог на машине куда-то отвезти, помочь с чем-то, подсказать. Думаю, к Демидову и Грицюку будет хорошее отношение и помощь по всем моментам.

Их никто в АХЛ не спустит, если фигней не будут заниматься. Шансов им много предоставят, – сказал защитник «Нефтехимика » Артем Сериков .