Топ-клуб КХЛ предлагал 100 млн рублей за Хоружева. «Нефтехимик» не хочет продавать 21-летнего форварда (Артур Хайруллин)

Топ-клуб КХЛ предлагал «Нефтехимику» 100 млн рублей за Никиту Хоружева.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, несмотря на это, 21-летний форвард останется в нижнекамской команде.

Отмечается, что «Нефтехимик » не собирается продавать хоккеиста. Ранее появилась информация , что в Хоружеве заинтересован СКА.

В минувшем сезоне нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) очка при полезности «плюс 9».

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