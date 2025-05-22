Топ-клуб КХЛ предлагал 100 млн рублей за Хоружева. «Нефтехимик» не хочет продавать 21-летнего форварда (Артур Хайруллин)
Топ-клуб КХЛ предлагал «Нефтехимику» 100 млн рублей за Никиту Хоружева.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, несмотря на это, 21-летний форвард останется в нижнекамской команде.
Отмечается, что «Нефтехимик» не собирается продавать хоккеиста. Ранее появилась информация, что в Хоружеве заинтересован СКА.
В минувшем сезоне нападающий провел 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (15+19) очка при полезности «плюс 9».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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