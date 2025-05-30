Макдэвид о призе за победу на Западе: «Не дотронулись в прошлом сезоне – проиграли. Дотронулись в этом – надеюсь, победим»

Коннор Макдэвид объяснил, почему дотронулся до кубка за победу на Западе.

«Эдмонтон » вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Даллас » со счетом 4-1 в финале Западной конференции.

«Ойлерс» во второй раз подряд стали обладателями трофея Кларенса Кэмпбелла.

Во время церемонии награждения после пятого матча хоккеистом канадского клуба во главе с Коннором Макдэвидом прикасались к призу , вручаемому за победу на Западе.

«Все довольно очевидно. Не дотронулись в прошлом сезоне – проиграли. Дотронулись в этом сезоне – надеюсь, победим», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид .

Макдэвид идет по пути Гретцки и Кросби: второй финал Кубка Стэнли за два года