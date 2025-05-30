Макдэвид о призе за победу на Западе: «Не дотронулись в прошлом сезоне – проиграли. Дотронулись в этом – надеюсь, победим»
Коннор Макдэвид объяснил, почему дотронулся до кубка за победу на Западе.
«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли, обыграв «Даллас» со счетом 4-1 в финале Западной конференции.
«Ойлерс» во второй раз подряд стали обладателями трофея Кларенса Кэмпбелла.
Во время церемонии награждения после пятого матча хоккеистом канадского клуба во главе с Коннором Макдэвидом прикасались к призу, вручаемому за победу на Западе.
«Все довольно очевидно. Не дотронулись в прошлом сезоне – проиграли. Дотронулись в этом сезоне – надеюсь, победим», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Макдэвид идет по пути Гретцки и Кросби: второй финал Кубка Стэнли за два года
Что теперь будет с Ротенбергом?6777 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости