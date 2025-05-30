Макдэвид – 4-й игрок в истории НХЛ с 20+ ассистами в двух плей-офф подряд после Гретцки, Кучерова и Гилмора

Коннор Макдэвид стал 4-м игроком в НХЛ с 20+ передачами в двух плей-офф подряд.

Капитан «Эдмонтона » набрал 2 (1+1) очка в пятом матче финала Западной конференции с «Далласом» (6:3, 4-1).

На счету 28-летнего канадца 26 (6+20) очков в 16 играх в текущем плей-офф при полезности «+10». Он лидирует в гонке бомбардиров.

Таким образом, Макдэвид стал четвертым игроком в истории НХЛ , которому удалось оформить 20 и более результативных передач в двух плей-офф подряд.

Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (трижды – с 1983 по 1985 и дважды – в 1987 и 1988 годах), Никите Кучерову (2020, 2021) и Дагу Гилмору (1993, 1994).