Бабаев о Набокове: «Колорадо» сильно заинтересован, ведем переговоры, до середины июня определимся. С «Металлургом» полное взаимопонимание по условиям контракта»
Агент Ильи Набокова рассказал о переговорах с «Колорадо».
Права на 22-летнего игрока в НХЛ принадлежат «Эвеланш». Срок соглашения Набокова с «Металлургом» рассчитан до 31 мая.
«С «Магниткой» у нас все понятно, решаем вопрос с американской стороной. Я понимаю позицию «Металлурга», у нас с ними полное взаимопонимание по условиям контракта.
Сейчас в первую очередь идет разговор с американцами и после этого будем принимать решение. «Колорадо» сильно заинтересован, ведем с ними переговоры.
Думаю, до середины июня станет известно окончательное решение по будущему Ильи», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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