Бабаев о Набокове: «Колорадо» сильно заинтересован, ведем переговоры, до середины июня определимся. С «Металлургом» полное взаимопонимание по условиям контракта»

Агент Ильи Набокова рассказал о переговорах с «Колорадо».

Права на 22-летнего игрока в НХЛ принадлежат «Эвеланш». Срок соглашения Набокова с «Металлургом » рассчитан до 31 мая.

«С «Магниткой» у нас все понятно, решаем вопрос с американской стороной. Я понимаю позицию «Металлурга», у нас с ними полное взаимопонимание по условиям контракта.

Сейчас в первую очередь идет разговор с американцами и после этого будем принимать решение. «Колорадо » сильно заинтересован, ведем с ними переговоры.

Думаю, до середины июня станет известно окончательное решение по будущему Ильи», – сказал агент Шуми Бабаев .