Набоков может подписать контракт с «Колорадо» и остаться в «Металлурге» в аренде еще на сезон
Илья Набоков может остаться в «Металлурге» еще на сезон.
22-летний голкипер рассматривает возможность подписать контракт с «Колорадо» с последующей арендой в «Металлург» еще на сезон.
Об этом сообщил агент вратаря Шуми Бабаев.
«Эвеланш» выбрали Илью Набокова во втором раунде драфта НХЛ-2024 под общим 38-м номером.
В прошлом сезоне голкипер провел 49 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 92,3% бросков.
В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 92% бросков.
Что теперь будет с Ротенбергом?6692 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости