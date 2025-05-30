Набоков может подписать контракт с «Колорадо» и остаться в «Металлурге» в аренде еще на сезон

Илья Набоков может остаться в «Металлурге» еще на сезон.

22-летний голкипер рассматривает возможность подписать контракт с «Колорадо » с последующей арендой в «Металлург » еще на сезон.

Об этом сообщил агент вратаря Шуми Бабаев .

«Эвеланш» выбрали Илью Набокова во втором раунде драфта НХЛ-2024 под общим 38-м номером.

В прошлом сезоне голкипер провел 49 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,22 шайбы и отражая 92,3% бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 5 игр, пропуская в среднем 2,13 шайбы и отражая 92% бросков.