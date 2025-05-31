Плющев о ЦСКА: «Есмантович довел команду до среднего уровня. Радует хотя бы то, что он прислушался к критике и заявил, что будет выбирать тренера с «ДНК ЦСКА»

Владимир Плющев поделился мыслями о поиске нового тренера для ЦСКА.

29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2-4 в серии.

Ранее появилась информация о том, что Игорь Никитин в ближайшее время расторгнет контракт с «Локомотивом» и возглавит клуб из Москвы.

«Не думаю, что мне корректно было бы высказываться о кандидатуре для ЦСКА, советовать что-то. Любое названное мной имя будет воспринято руководством ЦСКА в штыки, ведь я не раз критиковал клуб. В том числе Есмантовича, который довел команду до среднего уровня.

Выбрать тренера ЦСКА – непростая задача. Клуб с великой историей, россыпью легенд хоккея и трофеев. Но радует хотя бы то, что Есмантович прислушался к критике и заявил, что будет выбирать тренера с «ДНК ЦСКА». Хотя чтобы найти такого специалиста, надо и самому иметь эту ДНК.

Что касается Никитина, то пока это лишь слухи, комментировать особо нечего. Но добра от добра не ищут все-таки», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Игорь Есмантович: «ЦСКА – это философия, любовь к Родине, ответственность, сильный характер, воля к победе, орденоносцы. Для меня важно, чтобы у нового тренера было армейское ДНК»