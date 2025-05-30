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  • Третьяк о Радулове: «Он как зажигалка, настоящий лидер. Таким же был Бобби Кларк в «Филадельфии». Может, он не такой великий, как Гретцки, но он заводила, а это важно»
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Третьяк о Радулове: «Он как зажигалка, настоящий лидер. Таким же был Бобби Кларк в «Филадельфии». Может, он не такой великий, как Гретцки, но он заводила, а это важно»

Владислав Третьяк сравнил Александра Радулова с Бобби Кларком.

– Как вы относитесь к победе «Локомотива» в Кубке Гагарина и к тому, что самым ценным игроком признан 38-летний Александр Радулов?

– Мне он нравится. Александр как зажигалка. Чиркаешь ей и все сразу вспыхивает. Иногда мне не нравится, что он пререкается с судьями. Делает разные жесты. Но Радулов такой, я его хорошо знаю.

Он настоящий профессионал своего дела. Настоящий лидер команды. Таким же был Бобби Кларк в «Филадельфии». Команда умирает, усталая, а он выходит и пашет, пашет, пашет.

Может, он не такой великий, как Гретцки. Но он лидер, заводила команды. А это очень важно. Особенно в плей-офф, когда каждая шайба имеет судьбоносное значение. Там все зависит от лидеров. А вот Радулов – лидер, все показывает своими эмоциями и темпераментом. Он заводит ребят, всю публику.

– Стоит ли Радулову менять команду?

– Это его решение. Я никогда не даю такие рекомендации, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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