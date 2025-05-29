Радулов, Ливо, Шабанов, Никишин, Шарипзянов и Подъяпольский – в символической сборной сезона КХЛ
Стал известен состав символической сборной сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
Символическую сборную объявили на церемонии закрытия сезона лиги в подмосковной Барвихе.
В состав команды вошли:
Вратарь: Владислав Подъяпольский («Динамо»).
Защитники Дамир Шарипзянов («Авангард») и Александр Никишин (СКА).
Нападающие: Александр Радулов («Локомотив»), Максим Шабанов («Трактор»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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