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Радулов, Ливо, Шабанов, Никишин, Шарипзянов и Подъяпольский – в символической сборной сезона КХЛ

Стал известен состав символической сборной сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

Символическую сборную объявили на церемонии закрытия сезона лиги в подмосковной Барвихе.

В состав команды вошли:

ВратарьВладислав Подъяпольский («Динамо»).

Защитники Дамир Шарипзянов («Авангард») и Александр Никишин (СКА). 

Нападающие: Александр РадуловЛокомотив»), Максим Шабанов («Трактор»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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