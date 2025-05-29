Радулов о КХЛ: «Лига развивается, но достичь уровня НХЛ пока тяжело. Потихоньку идем к этому, надо продолжать работу»
Александр Радулов считает, что КХЛ пока не сравнилась по уровню с НХЛ.
«Я играю дома! Могу говорить на родном языке. Все мои близкие люди – здесь. Они могут смотреть на то, как я играю в хоккей.
Для меня в этом состоит главное преимущество КХЛ над НХЛ. Конечно, наша лига развивается в последние годы, но надо продолжать работать, становиться лучше.
НХЛ существует очень много лет, и пока что КХЛ достичь ее уровня тяжело. Но мы потихоньку к этому идем», – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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