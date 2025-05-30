Александр Радулов: «Чемпионство «Локомотива» для меня круче, чем рекорд Овечкина. Cаня – хоккейный монстр, гений, я рад за него»

Александр Радулов сравнил рекорд Александра Овечкина и чемпионство «Локомотива».

Ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина , победив «Трактор» 4-1 в финальной серии. Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф.

«Для меня однозначно первое чемпионство «Локомотива » круче, чем рекорд Овечкина . Но я очень рад за Саню – это хоккейный монстр, гений.

Он сделал невозможное, но я больше всего на данный момент рад победе «Локомотива», – сказал нападающий ярославского клуба Александра Радулов .