Александр Радулов: «Чемпионство «Локомотива» для меня круче, чем рекорд Овечкина. Cаня – хоккейный монстр, гений, я рад за него»
Александр Радулов сравнил рекорд Александра Овечкина и чемпионство «Локомотива».
Ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина, победив «Трактор» 4-1 в финальной серии. Радулов был признан самым ценным игроком плей-офф.
«Для меня однозначно первое чемпионство «Локомотива» круче, чем рекорд Овечкина. Но я очень рад за Саню – это хоккейный монстр, гений.
Он сделал невозможное, но я больше всего на данный момент рад победе «Локомотива», – сказал нападающий ярославского клуба Александра Радулов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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