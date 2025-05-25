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  • Кожевников о лучшем тренере: «У Никитина были 5-6 пятерок, у Гру – самая мастеровитая атака. А вот у Козлова – полтора звена капризных легионеров, ветераны в обороне, сырая молодежь»
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Кожевников о лучшем тренере: «У Никитина были 5-6 пятерок, у Гру – самая мастеровитая атака. А вот у Козлова – полтора звена капризных легионеров, ветераны в обороне, сырая молодежь»

Александр Кожевников считает Виктора Козлова лучшим тренером года.

– В ходе сезона вы много говорили по тренерской теме. Кому в Барвихе отдали бы титул тренера года?

– Думаю, все будут продвигать фамилии финалистов: Игоря Никитина и Гру. Понятно, что первый – очень серьезный специалист, и он выиграет приз. Но мой кандидат другой – Виктор Козлов из «Салавата».

– Почему?

– У Никитина были пять-шесть пятерок, у Гру – самая мастеровитая атака в лиге. Тут все карты на руках.

А вот у Козлова – полтора звена капризных легионеров, ветераны в обороне, совсем сырая молодежь, и на закуску – нестабильное финансирование. Выдать с таким букетом проблем медали – для меня это сенсация, о чем по ходу сезона не раз говорил.

– Самый ценный игрок сезона?

– Вот тут никаких споров – Радулов. Мастер! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Кожевников
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoКубок Гагарина
logoВиктор Козлов
logoИгорь Никитин
logoТрактор
logoСалават Юлаев
logoБенуа Гру
logoАлександр Радулов
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