Гендиректор «Салавата» о «Золотой клюшке» Ливо: «Джош прислал сообщение, я попросил дочь перевести, там значительный текст. Он благодарит руководство «Салавата» и КХЛ»
Гендиректор «Салавата» высказался о вручении Джошу Ливо «Золотой клюшки».
Сегодня канадский форвард «Салавата» был признан самым ценным игроком регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Джош прислал сообщение, я попросил дочь перевести, там значительный текст, но главным образом он благодарит руководство клуба. Хотел, чтобы вы это знали (смеется).
А если серьезно, он благодарит КХЛ за эту невероятную награду. Он благодарен городу, лучшим болельщикам в КХЛ и партнерам, без которых он не смог бы завоевать эти призы», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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