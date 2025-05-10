Гендиректор «Салавата» высказался о вручении Джошу Ливо «Золотой клюшки».

Сегодня канадский форвард «Салавата» был признан самым ценным игроком регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Джош прислал сообщение, я попросил дочь перевести, там значительный текст, но главным образом он благодарит руководство клуба. Хотел, чтобы вы это знали (смеется).

А если серьезно, он благодарит КХЛ за эту невероятную награду. Он благодарен городу, лучшим болельщикам в КХЛ и партнерам, без которых он не смог бы завоевать эти призы», – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов .