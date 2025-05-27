Зислис о Ливо: «В раздевалке был конфликт по ходу плей-офф. С Паниным они выясняли отношения. Подробности я не знаю»

У Джоша Ливо был конфликт с Григорием Паниным во время плей-офф.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса » Михаил Зислис .

В прошедшем сезоне Джош Ливо стал лучшим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ , набрав 80 (49+31) баллов в 62 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина в его активе 15 (2+13) баллов в 14 играх.

– Что произошло с Ливо?

– Я знаю, что там был конфликт в раздевалке по ходу плей-офф. Я не знаю там... Ну это было серьезно, я так понимаю, что с Паниным они выясняли отношения. Но подробности я не знаю, – сказал Зислис.

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