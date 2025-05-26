Степанов об Овечкине: «Пришел в «Динамо» совсем юным, но уже все было при нем. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать»

Александр Степанов рассказал о начале карьеры Александра Овечкина в «Динамо».

— Уже в ранние годы в «Динамо» было ощущение что перед вами — будущая суперзвезда хоккея?

— Как только пришел мальчишкой в 16 лет, казалось бы, возраст юный совсем, но уже крепкий, сформированный, все уже было при нем. Фанател от хоккея, мог целый день тренироваться, бросать.

Мы жили тогда все на базе, у нас было по четыре тренировки в день. Катались, бросали, что только ни делали. Работали на полную, — сказал 3-кратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина.