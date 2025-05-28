Владислав Третьяк высоко отозвался о вратаре «Локомотива» Данииле Исаеве.

Ранее клуб выиграл Кубок Гагарина, победив в финале «Трактор». Исаев одержал 16 побед в 21 игре в плей‑офф.

– Вы уже несколько лет хвалите Даниила Исаева. Думаете, он снова будет признан лучшим вратарем страны на церемонии КХЛ?

– Да. Вы знаете, у нас много хороших вратарей – говорю даже не о тех, кто выступает в НХЛ , а о России. Но многие наши голкиперы не отличаются стабильностью. А я как вратарь знаю, что ценят везде именно за стабильность.

Есть такие, как Мартин Бродер , Патрик Руа , а есть вратари, которые выстрелили как на чемпионате мира в 1977 году в Австрии швед Йеран Хегюста. Но потом он пропал.

Так и у нас. Бывает, приходишь на матч и смотришь: ну ведь здорово играет вратарь! А в следующем матче он пропускает шесть-семь шайб.

Поэтому у нас сейчас, к сожалению, очень мало вратарей, которые в КХЛ играют стабильно на своем высоком уровне. Даниил Исаев – номер один из тех, кто такой стабильностью отличается. Как только он заболел, сразу же «Локомотив» стал чаще проигрывать.

Я уже давно говорю, что Исаев – вратарь номер один, на которого можно положиться, – сказал глава ФХР Владислав Третьяк.