Вратарь молодежной сборной ОАЭ: «Футбол – самая популярная игра у нас, но надеемся, что хоккей станет популярнее. Я совмещаю игру с учебой на пилота»

Вратарь молодежной сборной ОАЭ сравнил футбол и хоккей по популярности.

В понедельник на спортивной базе в Новогорске начался первый международный учебно-тренировочный сбор под эгидой ФХР . Участниками стали защитники и вратари юниорских сборных России, а также хоккеисты в возрасте до 25 лет из ОАЭ, Турции, Ирана и Сербии.

«В ОАЭ самая популярная игра – это футбол. Но мы надеемся, что хоккей станет популярнее. Впервые я увидел хоккей, когда смотрел видео дома, я сказал: «О, что это за игра?»

Потом я увидел вратаря, он был таким большим. И я стал искать, потом стал заниматься хоккеем в ОАЭ. По поводу того, что все здесь богатые – я не занимаюсь бизнесом или чем-то подобным.

Я учусь на пилота и могу совмещать занятие хоккеем с обучением», – сказал вратарь молодежной сборной ОАЭ Фарес Али.