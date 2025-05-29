Вратарь молодежной сборной ОАЭ: «Футбол – самая популярная игра у нас, но надеемся, что хоккей станет популярнее. Я совмещаю игру с учебой на пилота»
Вратарь молодежной сборной ОАЭ сравнил футбол и хоккей по популярности.
В понедельник на спортивной базе в Новогорске начался первый международный учебно-тренировочный сбор под эгидой ФХР. Участниками стали защитники и вратари юниорских сборных России, а также хоккеисты в возрасте до 25 лет из ОАЭ, Турции, Ирана и Сербии.
«В ОАЭ самая популярная игра – это футбол. Но мы надеемся, что хоккей станет популярнее. Впервые я увидел хоккей, когда смотрел видео дома, я сказал: «О, что это за игра?»
Потом я увидел вратаря, он был таким большим. И я стал искать, потом стал заниматься хоккеем в ОАЭ. По поводу того, что все здесь богатые – я не занимаюсь бизнесом или чем-то подобным.
Я учусь на пилота и могу совмещать занятие хоккеем с обучением», – сказал вратарь молодежной сборной ОАЭ Фарес Али.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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