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Артюхин о ЧМ-2025: «Финны просели. Они были сильнее, когда почти весь состав играл в КХЛ. Наш чемпионат намного сильнее финского»

Евгений Артюхин оценил игру сборной Финляндии на ЧМ по хоккею.

ЧМ-2025 проходил с 9 по 25 мая в Дании и Швеции. Победителем турнира стала сборная США, обыгравшая Швейцарию в финале (1:0 ОТ).

Финляндия проиграла США (2:5) в 1/4 финала.

«Видно, что некоторые сборные удивили. Я говорю, прежде всего, о швейцарцах и датчанах. Их уровень сильно поднялся. У швейцарцев, например, есть свой сильный чемпионат.

Также я заметил, что финны просели. Раньше они были сильнее, когда почти весь их основной состав играл в КХЛ. Видно, что они сильно потеряли с уходом из нашей лиги. Наш чемпионат намного сильнее финского», – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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