Глава ПКР позвал Путина на турнир по следж-хоккею: «В Самаре планируется провести один из этапов чемпионата России – «Герой нашего времени». Приглашаю посетить соревнования»

Глава ПКР пригласил Владимира Путина на турнир по следж-хоккею.

«В Самаре во время форума «Россия – спортивная держава» планируется провести один из этапов чемпионата России по следж-хоккею – соревнования «Герой нашего времени».

Владимир Владимирович, приглашаю вас посетить эти соревнования во время следующего форума «Россия – спортивная держава», – заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Форум «Россия – спортивная держава» пройдет с 20 по 22 октября.