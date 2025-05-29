Глава ПКР позвал Путина на турнир по следж-хоккею: «В Самаре планируется провести один из этапов чемпионата России – «Герой нашего времени». Приглашаю посетить соревнования»
Глава ПКР пригласил Владимира Путина на турнир по следж-хоккею.
«В Самаре во время форума «Россия – спортивная держава» планируется провести один из этапов чемпионата России по следж-хоккею – соревнования «Герой нашего времени».
Владимир Владимирович, приглашаю вас посетить эти соревнования во время следующего форума «Россия – спортивная держава», – заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Форум «Россия – спортивная держава» пройдет с 20 по 22 октября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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