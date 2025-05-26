Терявяйнен, Конекны и Мальгин с 10 передачами – лучшие ассистенты ЧМ-2025. У Пастрняка 9 ассистов, у Кросби – 8
Теуво Терявяйнен, Трэвис Конекны и Денис Мальгин стали лучшими ассистентами ЧМ-2025.
Форварды сделали по 10 голевых передач, при этом финн Терявяйнен провел меньшее число матчей – 7. Канадец Конекны выходил на лед в 8 играх, швейцарец Мальгин – в 9.
Девять результативных пасов на счету чеха Давида Пастрняка, который стал лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим нападающим.
Канадец Сидни Кросби сделал 8 голевых передач, как и еще 5 игроков, в том числе форвард сборной Чехии Роман Червенка.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ИИХФ
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