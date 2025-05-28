Никитин о Радулове в «Локомотиве»: «Саня пришелся ко двору. Как могло быть в прошлом финале, не могу сказать. Все должно быть вовремя»
Игорь Никитин оценил вклад Александра Радулова в чемпионство «Локомотива».
38-летний форвард ярославского клуба был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Он набрал 16 (7+9) очков в 21 матче в плей-офф.
- Александр Радулов пришел в «Локомотив» перед этим сезоном. Можно сказать, что такой фигуры не хватило в прошлогоднем финале с «Металлургом» (0-4)?
– Нет, я могу сказать только то, что Саня в этом сезоне пришелся ко двору. А как оно могло и должно было быть в прошлом финале? Я не могу сказать. Все должно быть вовремя.
- Правда, что на победу в седьмом матче серии с «Авангардом» очень повлияла мощная речь Радулова перед командой в раздевалке в перерыве между третьим периодом и овертаймом?
– Нас в раздевалке не было, так что я не знаю, – сказал главный тренер «Локомотива» с улыбкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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