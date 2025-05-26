Фроуз о Радулове: «Я следил за ним в «Монреале», его всегда отличало невероятное упорство. В раздевалке он такой же – всегда заряжен и готов помогать команде»

Байрон Фроуз похвалил Александра Радулова за лидерство в «Локомотиве».

– Вас восхищала игра Александра Радулова? В 38 лет он горит игрой как ребенок.

– Александр – MVP Кубка Гагарина. Весь сезон он был нашим лидером, а в плей-офф поднял эту планку еще выше. Когда хоккеист выигрывает Кубок, он знает, каково это. И это про Радулова !

Он проделал большую работу в раздевалке, общался с парнями, помогал молодым. Такие опытные игроки очень важны, когда команда идет к большим целям.

– Можете назвать его особенным хоккеистом за его страсть к игре?

– Однозначно. Это его особенность. Я следил за ним, когда он играл в «Монреале » – одной из моих любимых команд в детстве. Его всегда отличало невероятное упорство, которое ни он, ни соперники не могут выключить.

Уверен, вы видели, какой он на льду, какой он на скамейке запасных, и я вам скажу: в раздевалке он точно такой же – всегда заряжен и готов помогать команде, – сказал форвард «Локомотива » Байрон Фроуз .

Фроуз о России: «Понравилась местная культура, люди прекрасные – все были доброжелательны и старались помочь. Рад, что приехал»