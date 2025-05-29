«Металлург» продлил контракт с Вовченко на 2 года

«Металлург» продлил контракт с форвардом Даниилом Вовченко.

Срок нового соглашения рассчитан на два года – до конца сезона-2026/27.

В сезоне-2024/25 нападающий провел 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 32 (17+15) очка.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету Даниила Вовченко 3 (1+2) балла в 6 играх.