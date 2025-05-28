Тренер «СКА-Юниор» Чеботарев: «Буду обмениваться информацией с Ротенбергом, он уделяет внимание подготовке молодых игроков. Благодарю руководство СКА за доверие!»

Андрей Чеботарев назначен главным тренером «СКА-Юниор».

Сегодня клуб объявил о назначении Чеботарева главным тренером.

«Работа в системе хоккейного клуба СКА – интересный профессиональный вызов. У клуба одна из лучших академий в стране, шикарные условия для развития молодых хоккеистов и большие задачи. Именно из воспитанников академии прежде всего и будет формироваться состав нашей команды.

Буду постоянно обмениваться информацией со всеми тренерами, в том числе с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, который огромное внимание уделяет подготовке молодых игроков.

Прекрасно понимаю, что «Академия СКА-Юниор» будет одной из самых юных команд МХЛ , а тренерскому штабу предстоит работать со вчерашними выпускниками спортивных школ, помогая игрокам прогрессировать и закрепляться на новом уровне, чтобы они привыкали к единой системе, по которой играют все команды СКА. Благодарю руководство СКА за доверие!» – сказал Андрей Чеботарев.