Тренер «СКА-Юниор» Чеботарев: «Буду обмениваться информацией с Ротенбергом, он уделяет внимание подготовке молодых игроков. Благодарю руководство СКА за доверие!»
Сегодня клуб объявил о назначении Чеботарева главным тренером.
«Работа в системе хоккейного клуба СКА – интересный профессиональный вызов. У клуба одна из лучших академий в стране, шикарные условия для развития молодых хоккеистов и большие задачи. Именно из воспитанников академии прежде всего и будет формироваться состав нашей команды.
Буду постоянно обмениваться информацией со всеми тренерами, в том числе с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, который огромное внимание уделяет подготовке молодых игроков.
Прекрасно понимаю, что «Академия СКА-Юниор» будет одной из самых юных команд МХЛ, а тренерскому штабу предстоит работать со вчерашними выпускниками спортивных школ, помогая игрокам прогрессировать и закрепляться на новом уровне, чтобы они привыкали к единой системе, по которой играют все команды СКА. Благодарю руководство СКА за доверие!» – сказал Андрей Чеботарев.