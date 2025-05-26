СКА нанял Павла Левашева: «Один из лучших детских тренеров страны переходит на работу в академию. Он будет работать в тесном контакте с Ротенбергом»

Павел Левашев перешел в систему СКА.

«Один из лучших детских тренеров страны 37-летний Павел Левашев переходит на работу в академию СКА.

Он займет пост главного тренера школы «Красная Машина Юниор» (Москва), а также возглавит команду старшего возраста школы (2011 г. р.).

Главными задачами Левашева станут внедрение стратегического вектора развития школы, обеспечение ее работы в соответствии с принципами клубной философии, а также, естественно, результат.

Он будет работать в тесном контакте с главным тренером СКА Романом Борисовичем Ротенбергом.

Отметим, что несколько воспитанников Павла Левашева уже являются игроками основного состава в клубах КХЛ. А самым звездным является Иван Демидов, ставший по итогам минувшего сезона лучшим бомбардиром СКА и выступающий сейчас в НХЛ», – говорится в сообщении клуба.