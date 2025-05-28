Хайман получил травму в 4-м матче серии с «Далласом» после столкновения с Марчментом. Форвард «Эдмонтона» лидирует в этом плей-офф по числу хитов – 111 в 15 играх

Зак Хайман получил травму в 4-м матче серии с «Далласом».

Форвард «Эдмонтона » ушел со льда в первом периоде четвертого матча финала Западной конференции с «Далласом» (4:1, 3-1).

Он покинул площадку после столкновения с форвардом «Далласа» Мэйсоном Марчментом . Нарушение правил не было зафиксировано.

Игрок «Ойлерс» сразу же отправился в раздевалку. Предварительно сообщается, что речь идет о травме правой руки. Главный тренер канадского клуба Крис Кноблаух сказал, что новая информация появится в среду.

В текущем плей-офф на счету 32-летнего форварда 11 (5+6) очков в 15 играх при полезности «+10» и 111 силовых приемах (1-е место в команде и в розыгрыше в целом, 7,4 в среднем за матч).