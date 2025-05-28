Тренер «Эдмонтона» после 4:1 с «Далласом» в 4-й игре серии: «Вы все время спрашиваете о нашей игре в защите. Ребята умеют защищаться, они хороши в этом аспекте»

Тренер «Эдмонтона» отметил, что его команда умеет играть в защите.

«Ойлерс» обыграли «Даллас » в четвертом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли (4:1, 3-1).

В третьем периоде канадский клуб забросил 2 шайбы в пустые ворота при 13 бросках в створ ворот. При этом «Старс» всего 4 раза бросили в створ на этом отрезке.

«Вы все время спрашиваете о нашей игре в защите. Ребята умеют защищаться. Они хороши в этом аспекте, в том числе тогда, когда это важнее всего – в третьем периоде, при удержании преимущества. У нас много опытных ребят, они знают, что нужно делать, чтобы выиграть.

Кроме того, Стю [Стюарт Скиннер ] делает много сэйвов. В таких случаях часто забывается, что произошло, когда был голевой момент. У нас были некоторые ошибки, но они всегда будут. Если вратарь находится на пике, то вспоминать об этих ошибках легче», – сказал Крис Кноблаух.