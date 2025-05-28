«Юта» подписала с Бутом 3-летний контракт новичка. Форвард выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом»

«Юта» подписала 3-летний контракт новичка с Даниилом Бутом.

Об этом объявил генеральный менеджер клуба Билл Армстронг.

Права на 20-летнего форварда в НХЛ принадлежат «Юте». Ранее Бут стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива ».

«Мы очень рады подписанию контракта с Даниилом . Это нападающий с высоким уровнем мастерства, отличным броском и хорошим видением площадки.

Он провел лучший сезон в своей карьере, и мы с нетерпением ждем его дебюта в форме «Юты», – сказал Армстронг.

Нападающий набрал 28 (9+19) очков в 55 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 голевой пас в 13 играх.

Изображение: nhl.com/utah