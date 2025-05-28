«Юта» подписала с Бутом 3-летний контракт новичка. Форвард выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом»
«Юта» подписала 3-летний контракт новичка с Даниилом Бутом.
Об этом объявил генеральный менеджер клуба Билл Армстронг.
Права на 20-летнего форварда в НХЛ принадлежат «Юте». Ранее Бут стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива».
«Мы очень рады подписанию контракта с Даниилом. Это нападающий с высоким уровнем мастерства, отличным броском и хорошим видением площадки.
Он провел лучший сезон в своей карьере, и мы с нетерпением ждем его дебюта в форме «Юты», – сказал Армстронг.
Нападающий набрал 28 (9+19) очков в 55 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 1 голевой пас в 13 играх.
Изображение: nhl.com/utah
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Юты»
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